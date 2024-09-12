Новую школу и два детских сада построят в Котельниках в 2027 году

В городе Котельники на пересечении Новорязанского и Дзержинского шоссе началось строительство нового жилого квартала «Дюна», который станет воплощением концепции «город в городе». В рамках этого проекта планируется создать школу на 1100 мест и два детских сада.

Первый детский сад, рассчитанный на 110 мест, откроет свои двери уже к концу 2027 года. Помимо образовательных учреждений, здесь появятся почта, поликлиника, пункт полиции, центр «Мои документы», фитнес-центр, спортзал, школа искусств, бизнес-центр, торговая галерея и центр бытовых услуг.

Внутреннее пространство квартала включит специальные зоны для детей разных возрастов, воркаут-площадку и места для отдыха.

Ожидается, что проект станет новым стандартом для городского развития в Котельниках, обеспечивая жителям высокий уровень жизни и доступ ко всем необходимым услугам прямо у порога их дома.

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