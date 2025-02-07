Новую школу и детский сад построят в микрорайоне Новогорск в Химках

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова проверила строительство начальной школы и детского сада в Новогорске. Она также встретилась с жителями и обсудила актуальные вопросы.

«Объект важный для жителей микрорайона. Сейчас специалисты оборудуют внутренние перегородки, занимаются планировкой будущих учебных классов», — сказала Елена Землякова.

Ранее школа носила статус недостроя, а сейчас работы возобновили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Местные жители контролируют возведение объекта.

«Я очень рада, что у нас наконец-то стал достраиваться замечательный садик и начальная школа. Это прекрасная новость для всего микрорайона. Я сама мама двоих погодок, поэтому для меня это особенно актуально», — отметила химчанка Анна Кузнецова.

Также после осмотра комплекса Елена Землякова встретилась с жителями и обсудила актуальные вопросы.