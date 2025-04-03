Новую школу бокса откроют в Лобне

Многофункциональный спортивный кластер будет создан на территории микрорайона Красная Поляна. Планируется, что на его базе будет организована школа бокса.

Глава городского округа Анна Кротова подписала договор аренды объекта недвижимого имущества и земельного участка с руководителем компании «Ресурс СМ». В порядке оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу инвестору передан объект муниципальной собственности с высокой степенью износа строительных конструкций

Компания «Ресурс СМ» выполнит капитальный ремонт спорткомплекса, после чего его на базе будет создана школа бокса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.