Новую школьную мебель закупили для начальных классов Шатурского лицея

В преддверии Нового года в корпусе «Начальная школа» шатурского лицея большое обновление. Закуплено 16 комплектов школьной мебели. Всего 243 парты и 487 стульев.

Директор лицея города Шатура Александр Кошелев отметил, что мебель качественная, прочная, стильная, в приятной цветовой гамме. По дизайну она повторяет мебель, которая установлена в корпусе «Перспектива». Последний раз столь масштабную закупку мебели проводили в 2006 году в рамках первого приоритетного национального проекта «Образование». Тогда парты и стулья обновили в первом здании лицея и в школе № 3.

«Мы благодарим главу муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого и начальника управления образования администрации округа Наталью Веселову за такой замечательный подарок маленьким лицеистам!» — добавил Александр Кошелев.