Новую схему мошенничества с QR-кодами выявили в Подмосковье

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества с использованием QR-кодов. Злоумышленники представляются работниками силовых органов, сообщают о незадекларированных доходах и запугивают конфискацией денег.

Как рассказали в ведомстве, мошенники просят жертву погасить задолженность и перевести средства на безопасный счет. При этом их обещают вернуть в течение нескольких дней.

Злоумышленники просят перейти в мессенджер и присылают QR-код, по которому нужно перевести деньги.

«Преступники могут даже отправить к жертве специального курьера с поддельными документами и доверенностями. Так злоумышленники крадут все средства со счетов жертв», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что сотрудники налоговой службы не звонят людям, они используют другие каналы связи.

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