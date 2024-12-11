Новую схему мошенничества с QR-кодами выявили в Подмосковье
Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества с использованием QR-кодов. Злоумышленники представляются работниками силовых органов, сообщают о незадекларированных доходах и запугивают конфискацией денег.
Как рассказали в ведомстве, мошенники просят жертву погасить задолженность и перевести средства на безопасный счет. При этом их обещают вернуть в течение нескольких дней.
Злоумышленники просят перейти в мессенджер и присылают QR-код, по которому нужно перевести деньги.
«Преступники могут даже отправить к жертве специального курьера с поддельными документами и доверенностями. Так злоумышленники крадут все средства со счетов жертв», — отметили в ведомстве.
Жителям напомнили, что сотрудники налоговой службы не звонят людям, они используют другие каналы связи.
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