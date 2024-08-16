Новую схему мошенничества с платформой YouTube выявили в Подмосковье

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Популярная видеоплатформа YouTube столкнулась с угрозой со стороны злоумышленников. Пользователи, испытывающие проблемы с производительностью, рискуют потерять свои личные данные.

Мошенники разрабатывают фишинговые ссылки и вредоносные программы, которые обещают ускорить работу YouTube. Перейдя по такой ссылке, человек загружает специальное приложение или вредоносное ПО, в результате чего его устройства могут быть заражены различными вирусами.

Таким образом мошенники получают доступ к личной информации, включая данные банковских карт и пароли от социальных сетей. Чтобы защититься от подобных атак, эксперты рекомендуют не загружать неизвестные приложения. Также следует избегать использования подозрительных программ, предлагаемых непроверенными источниками.

Регулярное обновление антивирусного ПО и операционной системы на всех устройствах также играет важную роль в обеспечении безопасности. Главное управление региональной безопасности Московской области рекомендует в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы по номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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