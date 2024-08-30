Новую схему мошенничества с дипфейк-технологией выявили в Подмосковье

Развитие цифровых технологий не стоит на месте, и этим пользуются как специализированные службы информационной безопасности, так и преступные группы. Одной из значительных угроз в данном контексте выступает дипфейк-технология, которая позволяет создавать реалистичные подделки изображений и видео с использованием искусственного интеллекта.

Злоумышленники способны подделывать голоса и образы ваших знакомых, получая необходимые данные через взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Чаще всего они создают аудиозаписи с копией голоса, поскольку это проще и не требует мощных компьютерных ресурсов.

Обычно сообщения, которые они отправляют, содержат банальные просьбы о помощи, такие как участие в ДТП, проблемы со здоровьем родителей или увольнение с работы.

Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, если вы получили подозрительное сообщение, стоит проверить качество изображения или звука, обращая внимание на возможные искажения или посторонние шумы. При возникновении сомнений лучше всего позвонить знакомому, который якобы оказался в бедственном положении. Если он не отвечает, рекомендуется обратиться к его родственникам. Не начинайте переписку с отправителем такого сообщения — велика вероятность, что это мошенник.

В современном мире защититься от подделки своего изображения или голоса практически невозможно, поэтому важно сохранять бдительность и тщательно хранить свои личные данные.

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