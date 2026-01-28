Новую схему избирательных округов утвердили в Лобне

Внеочередное заседание совета депутатов городского округа состоялось в Лобне. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, глава муниципалитета Анна Кротова, председатель совета депутатов Александр Кузнецов, представители администрации и надзорных органов.

Основной темой обсуждения стала подготовка к выборам, которые пройдут в России в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Совет депутатов принял решение об образовании новых избирательных округов. Такая корректировка была необходима для балансировки количества избирателей в каждом округе.

В итоге депутаты утвердили схему пяти многомандатных избирательных округов, разработанную Территориальной избирательной комиссией Лобни. Таким образом, новый состав совета депутатов будет состоять из 20 человек.

Также на заседании внесли изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций. В частности, действие существующего запрета на наружную звуковую рекламу теперь будет распространяться и на физических лиц, выступающих в качестве носителей рекламного оборудования (например, с использованием переносных громкоговорителей).