Новую схему финансового мошенничества выявили в Подмосковье

Жителям Подмосковья стали поступать фальшивые письма на электронную почту от злоумышленников. В них сообщается о наличии «задолженности», которую необходимо срочно погасить.

В этих письмах мошенники угрожают арестом банковских счетов и имущества. Кроме того, они предоставляют ссылку для оплаты, где пользователям предлагают ввести данные своей банковской карты. Вредоносные сайты якобы содержат информацию о задолженности, но, перейдя по указанной ссылке, гражданам предлагается скачать файл, зараженный вирусом.

Подобные схемы позволяют мошенникам украсть персональные данные и реквизиты банковских карт. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют не разглашать свои персональные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не загружать файлы из ненадежных источников.

Для получения достоверной информации о задолженности можно воспользоваться «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, а также порталом госуслуг и мобильным приложением «ФССП».

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