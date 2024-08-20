Новую схему движения транспорта ввели в Микрорайоне № 5 в Жуковском

В Жуковском вблизи строящейся школы, вступили в силу изменения в организации дорожного движения. Теперь при съезде с улицы Гудкова на участке улицы Анохина в направлении улицы Левченко, а также на самой улице установлено одностороннее движение для транспортных средств.

Эти меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей, а также на снижение последствий в случае ДТП и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники. В связи с этим были установлены дополнительные дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Напомним, что обсуждение изменений в организации дорожного движения проводилось с местными жителями в конце июня в рамках мероприятия «Выездная администрация», которое прошло в микрорайоне № 5.

Глава Жуковского Борис Аубакиров подробно рассказал о ходе строительства школы, планах по благоустройству прилегающей территории и организации дорожного движения рядом с учебным заведением. Также он сообщил о запланированном на этот год строительстве дороги между улицами Гризодубовой и Анохина, а также о благоустройстве микрорайона.

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