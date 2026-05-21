Новую сельхозтехнику вывели на обработку полей в Воскресенске

Молодая компания работает в Воскресенске всего третий год, поэтому, как рассказал генеральный директор «Евсеевского» Евгений Сайфулин, приходится развивать техническую базу и докупать необходимые машины для своевременной обработки полей.

В арсенале хозяйства — современные тракторы «Кировец 746», «Ростсельмаш», МТЗ-12 и МТЗ-20. Комплекс Salford включает в себя два бункера: в один засыпают посевные удобрения, а во второй — семена. При работе эти два состава смешиваются и высеиваеются на поле.

Компания готовится ввести на севоборот 1 тысячу дополнительных гектаров земли, для чего также приобретает новые тракторы и комбайны.

Всего в 2026 году в городском округе планируют засеять пшеницей и горохом 3 тысячи гектаров полей.