Новую секцию самбо открыли в поселке Мещерское под Чеховом

В торжественной атмосфере прошло открытие секции самбо в Мещерской школе городского округа Чехов. Это уже девятая школьная площадка, где реализуется федеральный проект «Za самбо», инициированный партией «Единая Россия» совместно с всероссийским спортивно-образовательным проектом «Самбо в школу».

Сейчас в городском округе более 2,5 тысячи детей занимаются самбо. Глава муниципалитета Михаил Собакин отметил, что Чехов занимает лидирующие позиции в Московской области по реализации президентского проекта. Открытие нового зала предоставит детям поселка Мещерское возможность познакомиться с основами этого замечательного вида спорта и привить любовь к физической активности с ранних лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул значимость проекта «Самбо в школу», отметив, что программа направлена на активное вовлечение детей в физическую культуру и спорт. Московская область стала пилотным регионом по внедрению самбо и популяризации ГТО.

Глава округа пожелал юным самбистам успехов в тренировках и соревнованиях, выразив уверенность, что тренеры помогут воспитать новых чемпионов, а занятия самбо сделают детей сильными, выносливыми и уверенными в себе.

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