Новую разметку нанесли на дороги в Зарайске

В Зарайске полным ходом идут работы по обновлению дорожной инфраструктуры. После завершения масштабной кампании по ямочному ремонту дорожного покрытия, направленной на устранение дефектов, образовавшихся в зимний период, дорожные службы приступили к следующему этапу — нанесению свежей дорожной разметки на ключевых транспортных артериях города.

За прошедшие сутки обновленная разметка появилась на улицах Школьная, Гуляева, Полевая, Металлистов, Коммунаров и в Межквартальном проезде. Как отметила эксперт дорожного отдела МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» Елена Сергеева, особое внимание уделяется нанесению ярких желтых полос на пешеходных переходах.

«Все работы выполняются по утвержденному графику. Планируем завершить комплекс мероприятий по приведению дорог в нормативное состояние до 1 мая», — добавила Елена Сергеева.