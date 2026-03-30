Расселение аварийных домов — одна из приоритетных задач в Подмосковье. Для этого в регионе строят новые дома и реализуют программу выдачи сертификатов. Очередная кампания по приему заявок начнется 31 марта.

Собственники смогут обратиться по этому поводу в администрацию округа до 1 июля. При соблюдении всех условий до 1 августа заявителя включат в программу. До 1 октября будет нужно выбрать подходящее жилье в любом муниципалитете.

«Эта практика себя показала хорошо, люди пользуются этой возможностью. Поэтому в продолжение расселения аварийного жилья мы реализуем и эту программу», — сказал губернатор.

Жилье по программе выкупают из расчета 181 тысяча рублей за квадратный метр. При этом минимальная площадь составляет 28 квадратов.