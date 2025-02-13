Новую программу переподготовки педагогов представили в Реутове

В колледже «Энергия» состоялась презентация программы профессиональной переподготовки «Педагог среднего профессионального образования». Ключевая цель программы — формирование высококвалифицированного кадрового резерва преподавателей.
Программа ориентирована на подготовку педагогических кадров для ключевых отраслей экономики, таких как машиностроение, радиоэлектроника и атомная промышленность. Это соответствует приоритетам развития региона и страны в целом.
Во время презентации эксперты подчеркнули, что современная система среднего профессионального образования нуждается в преподавателях нового типа, которые обладают не только знаниями в своей предметной области, но и способны мотивировать студентов к учебе, развивать их творческий потенциал и формировать профессиональные компетенции, востребованные на рынке труда.
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