Новую программу переподготовки педагогов представили в Реутове

Программа ориентирована на подготовку педагогических кадров для ключевых отраслей экономики, таких как машиностроение, радиоэлектроника и атомная промышленность. Это соответствует приоритетам развития региона и страны в целом.

Во время презентации эксперты подчеркнули, что современная система среднего профессионального образования нуждается в преподавателях нового типа, которые обладают не только знаниями в своей предметной области, но и способны мотивировать студентов к учебе, развивать их творческий потенциал и формировать профессиональные компетенции, востребованные на рынке труда.