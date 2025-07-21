Новую программу активностей подготовили в парках Балашихи

С наступлением новой недели для жителей и гостей Балашихи подготовлена насыщенная программа культурных и спортивных мероприятий в парках на Солнечной, Заречной, в Ольгинском лесопарке, «Пехорка лес» и Пестовском парке. Каждому найдется занятие по душе — от семейных квестов и творческих мастер-классов до активных тренировок на свежем воздухе.

22 июля в парке на Солнечной стартует день, наполненный творчеством и интеллектуальными играми. В 10:30 гостей ждут семейный квест, интерактивный спектакль, а также увлекательные творческие и познавательные программы. Для любителей спорта предусмотрены занятия по общей физической подготовке и разминка в 11:40, которые пройдут как 22, так и 24 июля.

В парке на Заречной 22 июля с 13:00 начнется насыщенная культурная программа. Посетителей ждут семейный квест, интеллектуальные игры, интерактивный спектакль и творческие занятия, которые подарят отличное настроение и возможность провести время с семьей.

В Ольгинском лесопарке спортивная активность продлится с 22 по 26 июля. Во вторник в 9:00 стартуют занятия по скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, беговой тренировке и ОФП. В среду на 8:30 запланирована танцевальная йога, в четверг — снова скандинавская ходьба и суставная гимнастика с началом в 9:00. Завершит спортивную неделю традиционный забег в субботу в 9:45.

Для любителей активного образа жизни в парке «Пехорка лес» предусмотрены занятия на площадке у стадиона. В понедельник и пятницу здесь пройдет дыхательная гимнастика (начало соответственно в 11:30 и 10:00), а во вторник, среду и четверг — тренировки по общей физической подготовке в 16:00.

Пестовский парк приглашает на занятия практически каждый день недели. В среду в 9:40 всех ждет зарядка с ОФП, в пятницу в 10:20 — очередное занятие по общей физической подготовке. В субботу в 9:00 стартует забег «5 верст», а в воскресенье запланированы занятия по зумбе (9:00) и йоге (10:00). Все старты и мероприятия начинаются от площади амфитеатра.

Спортивная программа в парке «Пехорка» начинается во вторник с ОФП и веселых стартов у сцены в 15:00. В среду в 14:00 приглашают на скандинавскую ходьбу от площадки у коворкинга, а в четверг в ту же дату и время пройдут занятия по скандинавской ходьбе, ОФП и веселые старты.

Культурная программа в парке «Пехорка» запланирована на 24 июля с 14:30. Вас ждут интерактивные и интеллектуальные мероприятия, детская дискотека, выставка и многое другое.

27 июля в Пестовском парке с 15:30 начнется культурная программа, включающая интерактивные игры, интеллектуальные викторины, танцы, творческие мастер-классы и фотовыставку.