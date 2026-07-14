Новую пристройку к гимназии № 6 откроют в Солнечногорске

Строительство пристройки для начальных классов гимназии № 6 практически завершено — здание готово на 99%. Сейчас ведется финальная уборка помещений и подходят к концу работы по благоустройству прилегающей территории. Новый корпус сможет принять 300 учеников.



«Ввод в эксплуатацию пристройки на 300 мест — это долгожданное и по-настоящему радостное событие. Мне нравится, что здесь все сделано с умом: во-первых, объект выглядит опрятно и современно, а во-вторых — и для меня как законодателя это принципиально важно — строители уложились в сроки. Предварительная сдача состоится уже 27 июля, а не в августе, как планировалось изначально. Все лучшее — детям, поэтому мы будем и дальше продолжать реализацию программы капитального ремонта школ и детских садов в рамках Народной программы», — отметил Денис Кравченко.



В новом корпусе есть спортивный и актовый залы, просторный пищеблок со столовой. Классы оснащены современными интерактивными и меловыми досками. На территории есть закрытая внутренняя детская площадка из прочного антивандального материала. После уроков общедоступная зона на улице с баскетбольным полем, турниками и беговой полосой будет открыта для всех жителей округа, которые любят спорт на свежем воздухе.