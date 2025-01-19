Новую поликлинику в Лосино-Петровском откроют в первом квартале 2025 года

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский заканчивают строительство поликлиники вместимостью 320 человек в смену. Первых пациентов медперсонал учреждения примет уже в первом квартале этого года.

Новую поликлинику в поселке Свердловский возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в здании запускают и проверяют работу инженерных систем, а также выполняют отделку помещений.

Медучреждение площадью 6000 квадратных метров занимает три этажа здания. В смену там будут принимать 320 пациентов: 270 взрослых и 50 детей. В поликлинике разместили педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и другие. Кабинеты нового медицинского учреждения оснастят самым современным оборудованием.