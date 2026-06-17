Новую поликлинику в Голицыне достроят к концу 2027 года

Поликлинику для взрослых и детей продолжают строить в Голицыне. Работы планируют завершить в конце 2027 года.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, работы ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Четырехэтажное здание возведут взамен старой поликлиники, которая сейчас находится на первом этаже жилого дома. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену, включая 100 детей. В поликлинике откроют отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматологию и блок неотложной помощи.

На территории проведут благоустройство и озеленение, создадут парковку на 38 машин.

Инспекторы оценили готовность работ на 30%.