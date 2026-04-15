Новую поликлинику со станцией скорой помощи откроют в Одинцове в 2027 году

В Одинцовском округе возводят новое медицинское учреждение. На площадке новой поликлиники со станцией скорой помощи в Трехгорке сейчас трудятся 30 специалистов, работают две единицы строительной техники.

Строительство началось в конце ноября прошлого года — за это время уже удалось добиться прогресса. Сначала подрядчик завершил подготовительный этап, а сейчас строители вплотную подошли к финишу работ по устройству фундаментной плиты. Следующим этапом станет возведение подвала и первых этажей здания: к этим задачам приступят в апреле.

Будущая поликлиника сможет принимать 500 пациентов в смену, из них 150 мест — детское отделение. В составе комплекса также предусмотрен стационар на 50 коек и полноценная станция скорой помощи.

По мере перехода к более сложным этапам строительства подрядчик планирует наращивать темп работ и увеличивать численность бригады. Полностью завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года.