Новую поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове

Детско-взрослую поликлинику на 216 посещений в смену построят до конца 2027 года в Домодедове. В здании будет встроенный пост скорой медпомощи.

Уже начались процедуры получения разрешения на строительство учреждения площадью около четырех тысяч квадратных метров. В поликлинике будут принимать терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие врачи.

Здание будет адаптировано в том числе под маломобильные группы населения. На первом этаже появятся регистратура, гардероб, кабинет дежурного врача, аптечный киоск. На втором и третьем — кабинеты специалистов, блоки дневного стационара, рентгенодиагностики и педиатрическое отделение.

Поликлинику укомплектуют современной мебелью и оборудованием. Территорию озеленят, установят освещение, навес для скорой помощи, информационные стенды, указатели, оборудуют парковки.