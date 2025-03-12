Новую поликлинику построят в Красногорске до конца 2025 года

Строители залили «первый бетон» в основание будущего трехэтажного амбулаторно-поликлинического центра в Красногорске. Также специалисты занимаются разработкой котлована и проводят армирование бетонной плиты. Об этом сообщает Министерство стройкомплекса Подмосковья.

В здании разместят поликлиники для детей и взрослых, кабинет медосвидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар для взрослых, аптеку и административно-служебные помещения.

Подготовительный этап проекта начался в феврале. Возводят объект по госпрограмме за счет средств регионального бюджета. Строительство планируют завершить до конца 2025 года.