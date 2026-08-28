Новую поликлинику откроют в Одинцове в ноябре

В микрорайоне Одинцово-1 завершается подготовка новой поликлиники. Она рассчитана на 390 посещений за смену: 290 мест предусмотрено для взрослых пациентов и еще 100 — для детей.

Сейчас объект передают Одинцовской областной больнице. Специалисты проверяют оборудование, расходные материалы и работу инженерных систем.

Основная техника для диагностики уже установлена и подключена. В здании работают рентген-аппараты, маммограф и флюорограф. Следующий важный этап — получение лицензии, после чего учреждение сможет начать прием пациентов. Открыть поликлинику планируют в ноябре 2026 года.

В новом здании разместят кабинеты терапевтов и узких специалистов, отделения медицинской профилактики и неотложной помощи, функциональной диагностики и стоматологии. Предусмотрены блок лучевой диагностики, лаборатория экспресс-диагностики, помещения для вакцинации и фильтр-бокс.

Для детей оборудуют отдельный педиатрический блок, кабинет для сдачи анализов и комнату матери и ребенка. Благодаря этому жителям Одинцово-1 не придется обращаться за значительной частью медицинской помощи в другие районы города.