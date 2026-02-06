Новую поликлинику откроют в Ногинске

В Богородском округе продолжается активная подготовка к открытию новой современной поликлиники, которая станет важным звеном в системе здравоохранения территории. Для контроля за ходом финальных работ на объекте встретились главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц и заместитель главы округа Олег Шойко.

Учреждение будет иметь смешанный тип, объединив под одной крышей поликлинику для взрослых, педиатрическое отделение и консультативно-диагностический центр. Это позволит оказывать комплексную медицинскую помощь семьями.

В настоящий момент на объекте идет ключевой этап технологического оснащения. На площадку уже доставлено и проходит сборку с настройкой тяжелое цифровое оборудование для рентген-кабинета, кабинетов МРТ, КТ, флюорографии и маммографии. Параллельно ведется завоз, сборка и подключение корпусной и навесной мебели. Все работы выполняют 97 специалистов.

После завершения монтажных процессов следующим шагом станет процедура лицензирования медицинской деятельности. Планируется, что объект будет сдан уже в конце марта текущего года.

«Возможности и уровень оснащения новой поликлиники позволят в полном объеме оказывать все виды медицинской помощи, — подчеркнул Сергей Лившиц. — Мы также уделяем особое внимание помощи участникам СВО и их семьям и планируем создать на этой базе центр диспансеризации для бойцов».

Предполагается, что современное медучреждение сможет оказывать услуги для порядка 50 тысяч жителей округа.