Новую поликлинику откроют в Лосино-Петровском в 2025 году

В микрорайоне Лукино-Варино в городском округе Лосино-Петровский построили новую поликлинику на 320 мест. В Министерстве строительного комплекса Московской области сообщили, что учреждение в поселке Свердловский возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В трехэтажном здании площадью около 6 тысяч квадратных метров в смену смогут принимать 270 взрослых пациентов и 50 детей. В поликлинике оборудуют педиатрическое и терапевтическое отделения, лабораторию, отделение неотложной медицинской помощи и другие. На третьем этаже расположат дневной стационар.

Врачи при выполнении диагностики и лечения будут пользоваться современным оборудованием. Клиника, в частности, получит аппарат для рентгена, маммограф и флюорограф. В здании будет работать аптека.

Сейчас специалисты устанавливают оборудование и технику. Позже начнутся работы по благоустройству территории. Поликлиника скоро откроет двери для первых пациентов.