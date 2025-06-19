Новую поликлинику на Кузьминской улице в Котельниках откроют в июле

Работы по строительству современной поликлиники подходят к концу в Котельниках. В просторном, современном пятиэтажном здании на улице Кузьминской во многих кабинетах уже установили мебель и новейшее оборудование.

Экскурсию для замглавы Котельников Марии Галузо, а также руководителей и специалистов местных предприятий провел главный врач поликлиники. В здании разместятся взрослое и детское отделения.

На первом этаже уже смонтировали компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ и рентген. На втором этаже — кабинеты терапевтов и педиатров. Третий этаж заняла стоматология — 18 кабинетов для осмотра и лечения, а также большая зуботехническая лаборатория.

Здесь же установлены два современных рентген-аппарата, визиограф, чтобы делать снимки как отдельного зуба, и компьютерный томограф для снимков всей челюсти в формате 3D. Рядом — кабинеты детских узких специалистов.

В новой поликлинике есть отделение профилактики для проведения диспансеризации. Там будут проводить анкетирование и предварительный осмотр пациентов.