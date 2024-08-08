Новую поликлинику на Кузьминской улице в Котельниках достроят в 2025 году

На Кузьминской улице в Котельниках продолжается строительство городской поликлиники. Работы завершат в 2025 году.

Стройплощадку посетил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. По его словам, фасадные работы на объекте завершены на 90%, вскоре начнется благоустройство территории вокруг здания. Там появится парковка, игровая площадка и зона отдыха.

Сейчас строители ведут внутренние отделочные работы, проводят опрессовку сантехнических систем и обустраивают фундамент для трансформаторной подстанции. Работы ведутся в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».

Новая поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В здании разместят детское и взрослое отделение, отделение неотложной помощи, дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория.

«Строительство современных медицинских учреждений — это не просто необходимость, это один из инструментов повышения качества и доступности медпомощи. Новая поликлиника в Котельниках будет обслуживать 22,5 тысячи человек», — отметил Владимир Жук.

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