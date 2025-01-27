Новую поликлинику на 450 посещений в смену открыли в Хотькове

В Сергиево-Посадском городском округе начала работать новая поликлиника для взрослых и детей. Медицинскую помощь здесь будут получать около 30 тысяч человек.

Жители Хотькова уже могут получать помощь в новой поликлинике. Здание оборудовано зонами ожидания, отдельными входами для пациентов с признаками ОРВИ, удобной навигацией. Здесь работает стационар кратковременного пребывания, рассчитанный на 10 коек. Прием ведут врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты: неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие.

Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин отметил, что поликлиника позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Медицинское учреждение оснащено новейшим оборудованием. В составе комплекса предусмотрен диагностический блок с КТ- и рентген-аппаратами, флюорографом, маммографом, УЗИ-аппаратами и другой медицинской техникой. Открытие диагностического блока запланировано на февраль, а круглосуточный стационарный комплекс начнет работу в марте.

Поликлинику построили по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена». Медицинское учреждение находится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, город Хотьково, 1-я Больничная улица, 1б.