Новая поликлиника откроется в Лобне в марте 2025 года

В городском округе Лобня завершается строительство новой поликлиники. Планируется, что медицинское учреждение начнет работу в феврале-марте 2025 года.

Поликлиника рассчитана на 600 посетителей за смену. Здание уже полностью оснастили мебелью и установили техническое оборудование. Монтаж семи гинекологических кресел и 360 бактерицидных облучателей начнут на следующей неделе.

Специалисты проложили тепловые сети и подключили водопровод. Сейчас идет процесс доработки слаботочной системы и электроснабжения. Скоро начнут испытывать противопожарное оборудование.

Практически закончено и благоустройство прилегающей территории. Освещение установлено, осталось поставить забор, уложить второй слой асфальта и нанести разметку.

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