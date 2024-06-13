Новую поликлинику для взрослых и детей в Ногинске построят в 2025 году

Продолжается строительство новой поликлиники в Ногинске, которая сможет ежедневно принимать 350 взрослых посетителей и 150 детей. Возведение медицинского учреждения идет в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как пояснили в Министерстве стройкомплекса Московской области, в настоящее время рабочие проводят работы по устройству котлована, а также выносу наружных инженерных сетей.

В трехэтажном здании поликлиники разместятся смотровой фильтр-бокс, кабинеты неотложной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, а также терапевтическое и педиатрическое отделения с кабинетами профильных специалистов. В медучреждение закупят современное медицинское оборудование.

На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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