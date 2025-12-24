Новую поликлинику для взрослых и детей в Ногинске откроют в начале 2026 года

Строительство поликлиники на 2-й Глуховской улице в Ногинске вышло на финишную прямую. Там ежедневно будут получать помощь 500 пациентов, в том числе 150 детей. Учреждение заработает уже в начале 2026 года.

В поликлинике будет работать взрослое отделение нв 350 посещений в смену и детское — на 150.

«Всего лечиться и обследоваться здесь смогут более 43 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи юных пациентов», — сказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

На территории поликлиники обустроят парковку и места отдыха.

Учреждение откроют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».