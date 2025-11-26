Новую поликлинику для взрослых и детей открыли в Лосино-Петровском

Новую поликлинику открыли в Лукино-Варино. Она рассчитана на 320 посещений в смену.

Медучреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Площадь трехэтажного здания составила около шести тысяч квадратных метров. В смену там будут принимать 270 взрослых и 50 детей.

В учреждении работают педиатрический и терапевтический блоки, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и другие. Внутри установили современное оборудование.

На первом этаже работают маммограф, рентген-аппарат и флюорограф, открыты кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики. Для пациентов обустроили комфортные зоны ожидания и игровые для детей.

На втором этаже будут вести прием терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты.