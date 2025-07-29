Новую поликлинику для взрослых и детей открыли в деревне Сапроново

Новая поликлиника на 750 посещений в смену открылась в деревне Сапроново. Она будет обслуживать жителей шестого микрорайона — всего порядка 74 тысяч человек. Помощь в учреждении смогут получать как взрослые, так и дети.
В новой поликлинике пациентов будут принимать терапевты, педиатры, гастроэнтерологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи и другие специалисты. Во взрослом и детском отделениях обустроили отдельные входы, регистратуры и гардеробы.
В учреждении установили инновационное оборудование, в том числе современные флюорографы, маммографы, аппараты КТ и МРТ.
Пациентов будет встречать удобная и наглядная навигация, а также электронное табло с расписанием врачей и электронные киоски для самозаписи.
Поликлинику построили в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена». На эти цели направили 3,13 миллиарда рублей.
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