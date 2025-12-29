Новую поликлинику для детей и взрослых в Одинцове достроят в 2026 году

Поликлинику в жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцове достроят в 2026 году. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Помощь в учреждении будут получать как взрослые, так и дети.

Подрядчик уже приступил к установке оконных блоков, рассказали в региональном Минстрое. На площадке трудятся более 40 человек. Готовность объекта уже превысила 50%.

«Выполняется устройство пирога кровли, монтаж внутренних инженерных сетей. Подрядчик приступил к установке оконных блоков. На прилегающей территории ведется устройство теплотрассы», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь поликлиники составит шесть тысяч квадратных метров. Здание разделят на взрослый и детский блоки. На территории появится парковка на 45 мест, а также игровая площадка.

Завершить работы планируют до конца 2026 года.