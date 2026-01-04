Новую поисково-навигационную систему разработали в Дубне

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» представили уникальную разработку — поисково-навигационный комплекс «Юрий Великий», который обещает совершить прорыв в деле спасения людей в условиях плохой видимости и труднодоступной местности.

Разработка системы велась силами сотрудников 215-й пожарно-спасательной части. Главная цель инженеров-спасателей заключалась в создании инструмента, способного работать там, где человеческий глаз и стандартная оптика бессильны.

По словам разработчиков, поисково-навигационный комплекс «Юрий Великий» предназначен для оперативного поиска пропавших людей в любое время года: зимой он станет незаменимым при спасении рыбаков на льду, а летом — поможет находить заблудившихся грибников в лесных массивах.

Полевые испытания системы прошли в акватории Иваньковского водохранилища. Выбор локации не был случайным: открытые пространства водоема в сочетании с переменчивой погодой создают идеальный полигон для проверки техники на прочность.

Возможности оптики позволяют обнаружить объект на расстоянии до 1000 метров, а произвести его точную идентификацию — с 480 метров. Тесты подтвердили: системе не помеха ни проливной дождь, ни град, ни густой туман, ни метель.

В ближайших планах — модернизация программного обеспечения и доработка аппаратной части с учетом полученных во время тестов данных.