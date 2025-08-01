Новую подсветку установили у Музея боевой славы в Коломне

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершается благоустройство территории Музея боевой славы. Недавно здесь установили новую подсветку.

Благоустройство проводят по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева. Один из этапов — подсветка музея, памятника подвигу советских артиллеристов «Гаубица» и трех макетов тактических ракет.

Освещение включат в вечернее и ночное время. При этом оно не будет мешать жителям многоквартирных домов благодаря современное системе.

Обновление Музея боевой славы — положительный пример по сохранению и увековечиванию памяти о трудовом и воинском подвиге коломенцев, отстаивающих интересы Родины на воинских рубежах.