Новую подсветку установили у Музея боевой славы в Коломне

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершается благоустройство территории Музея боевой славы. Недавно здесь установили новую подсветку.
Благоустройство проводят по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева. Один из этапов — подсветка музея, памятника подвигу советских артиллеристов «Гаубица» и трех макетов тактических ракет.
Освещение включат в вечернее и ночное время. При этом оно не будет мешать жителям многоквартирных домов благодаря современное системе.
Обновление Музея боевой славы — положительный пример по сохранению и увековечиванию памяти о трудовом и воинском подвиге коломенцев, отстаивающих интересы Родины на воинских рубежах.
Подмосковные школьники стали победителями всероссийского образовательного конкурса
Передвижную установку для рентгена получила больница во Фрязине
Встреча администрации с жителями по вопросам медобслуживания прошла в Пушкино
Глава Фрязина провел встречу с жителями Центральной улицы
Более 300 метров сетей теплоснабжения обновят в Ивантеевке
Благотворительный футбольный турнир пройдет в Люберцах 3 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте