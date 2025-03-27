Новую подстанцию запустили в деревне Шелепино Дмитровского округа

В деревне Шелепино Дмитровского округа ввели в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА. Современное оборудование повысит надежность электроснабжения и улучшит качество жизни более 300 местных жителей.

Новую подстанцию запустили энергетики филиала «Северные электрические сети», входящего в состав «Россети Московский регион», в рамках комплексной программы по модернизации энергоинфраструктуры Дмитровского округа.

В 2025 году запланирован обширный перечень работ: капитальный ремонт 67 трансформаторных подстанций, обновление 25 выключателей класса напряжения 6–220 кВ, реконструкция 16 километров воздушных линий и 30 километров ЛЭП, расчистка более 300 гектар трасс от опасной растительности.

Основной объем пройдет летом после завершения зимнего сезона. Это позволит подготовить энергосистему к следующему периоду похолодания в 2026 году. Ключевая задача программы — повысить качество электроснабжения и обеспечить безаварийную работу сетей.

Компания «Россети Московский регион» продолжает системную работу по модернизации энергохозяйства Подмосковья, обеспечивая стабильное энергоснабжение жителей и предприятий региона.