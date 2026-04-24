Новую подстанцию ввели в эксплуатацию в Воскресенске

Питающий центр напряжением 35 кВ с трансформатором мощностью 4 МВА введен в эксплуатацию в городском округе. Новая подстанция повысит надежность электроснабжения трех социально значимых объектов — двух котельных и школы, а также более 4 тысяч жителей села Конобеево и деревни Леоново.

Подстанция оснащена отечественными оборудованием и системами телеуправления, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на изменение режимов их работы.

Ввод в эксплуатацию подстанции стал возможен благодаря реализации комплексной программы «Россети Московский регион» по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры. За счет строительства повышены надежность и качество электроснабжения потребителей, а также создан резерв мощности для будущего развития территорий.