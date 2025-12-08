Новую подстанцию скорой помощи построят в деревне Суханово в 2026 году

Новую современную подстанцию скорой помощи планируют открыть в деревне Суханово в Ленинском округе в 2026 году. Строительство объекта, которое проводят по модульной технологии в рамках государственной программы, уже вышло на активную стадию.

Подрядчик завершил сборку стен.

«В работах задействованы 15 человек и две единицы техники. Ведутся кровельные работы, внутренняя отделка помещений», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Будущая подстанция станет важным звеном в оказании экстренной медицинской помощи жителям округа.

Она будет рассчитана на одновременную работу четырех выездных бригад. Для медиков в трехэтажном здании общей площадью свыше 600 квадратных метров создадут все необходимые условия: диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую и кабинеты для предрейсовых осмотров.

На прилегающей обустроят парковку и специальные боксы для обслуживания автомобилей скорой помощи.