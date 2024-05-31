Новую подстанцию скорой помощи достроят в деревне Сухарево к концу года

В конце года планируется завершение строительства новой подстанции скорой помощи в деревне Сухарево городского округа Мытищи. На данный момент строительная готовность объекта составляет 20%.

Начиная с марта строители активно работают над укладкой фундамента здания и производят монтаж контрольно-пропускного пункта.

В трехэтажной подстанции скорой помощи на первом этаже расположат дежурные посты пяти выездных бригад, а на втором этаже организуют кабинеты для приема граждан. Также планируется благоустройство территории вокруг здания.

Открытие подстанции планируется в четвертом квартале этого года.

Напомним, что строительство осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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