Новую подстанцию для электроснабжения больницы запустили в Воскресенске

Новую подстанцию, построенную для увеличения мощности электроснабжения Воскресенской больницы, ввели в эксплуатацию в городского округе. Сотрудники отделения Коломенского филиала «Мособлэнерго» выполнили работы в рамках инвестиционной программы компании.

Начальник Воскресенского производственного отделения Коломенского филиала «Мособлэнерго» Алексей Карпушкин рассказал, что подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 1200 кВА каждый. Она позволяет увеличить мощность подачи электроэнергии в соматическое отделение и еще несколько корпусов больницы

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется в Подмосковье для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. Всего в 2025 году планируют построить и реконструировать 455,2 километра воздушных и кабельных линий электропередачи на территории региона, а также ввести свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.