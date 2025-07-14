Новую подъездную дорогу к лицею имени Долгих в Истре откроют в августе

На второй подъездной дороге к лицею имени В. И. Долгих в Истре укладывают бортовой камень и щебеночно-песчаную смесь. Работы проводятся между вторым и третьим мостами через реку Беляну и подходят к завершению, сообщили в региональном Минтрансе.

«Общая строительная готовность объекта составляет свыше 70%. До конца августа планируется открыть движение по новой подъездной дороге, которая обеспечит транспортную связь с Новорижским шоссе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего для подъезда к образовательному учреждению построят три моста. На двух из них уже завершили укладку асфальта и установили подпорные стены. Скоро работы начнутся на участке от кольца возле учебного здания до моста № 3.

В ведомстве напомнили, что первую дорогу к лицею до улицы Ленина в селе Павловская Слобода запустили в сентябре 2023 года. Она обеспечила выезд на Волоколамское шоссе. Для жителей оборудовали пешеходные переходы, велодорожки, шумозащитные экраны и парковки.