Новую площадку образовательного центра открыли в Солнечногорске

В Солнечногорске открылось крупное образовательное пространство «Моя Академия». Центр рассчитан на детей от трех до 14 лет и предлагает более 30 различных направлений для их развития.

Учреждение располагается на площади около 700 квадратных метров и включает 10 кабинетов, актовый зал, спортзал, музыкальный зал и столовую. Здесь ребята смогут изучать иностранные языки, развивать творческие и спортивные навыки, посещать занятия по музыке, а также получать помощь психолога и логопеда.

На церемонии открытия присутствовали председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко и депутат Вадим Кукушкин.

«Все условия для гармоничного роста детей и взрослых собраны в едином пространстве образовательного центра. Уверена, что здесь каждый сможет найти подходящие занятия, позволяющие развивать физические способности, творческие таланты и интеллектуальные навыки», — сказала Марина Веремеенко.

Центр «Моя Академия» открыт по адресу: город Солнечногорск, улица Железнодорожная, дом 16. Для записи предусмотрен телефон: 8 977 977-43-04.