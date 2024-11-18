Новую площадку для занятий воркаутом установят в Озерах в декабре

Подрядчик приступил к установке площадки для занятий воркаутом в Озерах. На комплексе площадью 150 квадратных метров появятся 10 тренажеров.

Новую площадку устанавливают по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева. Жители Озер обратились к нему во время работы выездной администрации.

По проекту здесь появятся 10 тренажеров, в том числе многофункциональная рама, две скамьи, велотренажер и степпер.

Ранее в селе усовершенствовали детскую площадку: заменили покрытие, оборудование, ограждение и скамейки.

В 2024 году во дворах и на общественных территориях округа появились 32 новые игровые зоны. Работы проводили в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

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