Новую площадку для бракосочетаний открыли в Чехове

В муниципальном округе Чехов появилась новая площадка для церемонии регистрации брака. Таким местом стал городской парк культуры и отдыха, где уже прошла первая свадьба.

Одними из первых, кто воспользовался этой возможностью, стали Алексей и Кристина. Они выбрали для своей регистрации символичную дату — 25 мая 2025 года.

Алексей — участник специальной военной операции, который ушел добровольцем в зону боевых действий в июне 2023 года. В настоящее время он выполняет боевые задачи на Херсонском направлении в составе группировки «Днепр». В значимый для себя день защитник Родины вместе с возлюбленной решили воспользоваться отпуском, чтобы зарегистрировать свой брак.

Кроме новой площадки, будущие супруги могут также зарегистрировать свой брак в Чеховском отделе ЗАГС, на Святом источнике в селе Талеж, во Дворце культуры «Дружба» или в Многофункциональном центре (МФЦ). Эти варианты предоставляют молодоженам возможность выбрать наиболее удобное и подходящее место для проведения важного события в их жизни.