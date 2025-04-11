Новую пляжную зону откроют в Коломне летом

К летнему сезону откроют новую пляжную зону на берегу реки Коломенки. Территорию включили в реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в России в 2024 году.

Новое пространство в Коломне благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

«Здесь установили фонари и лавочки, лежаки и зонтики, туалеты с душевыми, оборудовали детскую площадку, пешеходные дорожки и удобный спуск со стороны улицы Октябрьской революции. Ближе к купальному сезону на пляже появится зона фудкорта», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Коломне в 2024 году реконструировали парк Мира, стадион «Авангард» и зону отдыха у реки Коломенки.

В 2025 году приступили к благоустройству карьера «Западный» в Озерах, реконструкции парка 50-летия Октября в Колычеве, сквера у кинотеатра «Горизонт», скверов имени адмирала Горшкова и академика Макеева, зоны отдыха «Блюдечко». Все концепции в обязательном порядке обсуждаются с жителями территорий.