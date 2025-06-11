Новую пляжную зону обустроят на берегу Волги в Дубне

Еще один оборудованный пляж появится в Дубне. Для жителей подготовят всю необходимую инфраструктуру.

Здесь установят лежаки и зонтики, смотровую вышку для спасателей. Посетители пляжа смогут воспользоваться кабинками для переодевания, скамейками и урнами.

Пляж расположится напротив известного места отдыха вдоль набережной имени Менделеева. С помощью манипулятора сюда уже завезли и установили часть оборудования.

Ранее с просьбой обустроить здесь пляжную зону к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратились жители Дубны.

«Мы стараемся одинаково развивать правобережный и левобережный районы города. В этом году в Левобережье завершаем благоустройство улицы Центральной и площади Космонавтов, строим спортивный стадион. Делаем все, чтобы каждый уголок Дубны был привлекательным для жизни, работы, учебы и отдыха», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.