Новую платформу открыли на станции Железнодорожная в Балашихе

5 сентября на станции МЦД-4 Железнодорожная в городском округе Балашиха торжественно открыли новую платформу № 3 для пригородных поездов. Теперь на этой платформе будут останавливаться как поезда МЦД-4, так и дальнего пригорода, что позволит значительно улучшить распределение пассажирских потоков и повысить качество транспортного обслуживания жителей столичного региона.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Подмосковье создают новые и совершенствуют уже открытые городские вокзалы.

«Сейчас на Железнодорожной совершается почти 38 тысяч поездок ежедневно. Мы ожидаем, что их количество будет увеличиваться. Поэтому при проектировании городского вокзала мы предусмотрели запас пропускной способности на много лет вперед», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Платформа № 3 оборудована современными удобствами: вдоль всей платформы установлены навесы, обеспечивающие защиту от солнца и непогоды, дополнительно смонтированы источники освещения и навигационные указатели для удобства пассажиров. Для комфортного ожидания поездов на платформе размещены лавочки. Также открыта часть конкорса, который служит для эффективного распределения пассажирских потоков по входам и выходам станции, включая специально оборудованные зоны ожидания.

Для максимального удобства жителей и гостей Балашихи на платформу организован доступ с помощью эскалаторов и лифта, что особенно важно для пассажиров с ограниченными возможностями или с тяжелым багажом. Вход на станцию осуществляется через южный вестибюль и мост-конкорс.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции платформы № 4 и строительству северного вестибюля, что станет следующим шагом в модернизации станции МЦД-4 Железнодорожная и улучшении транспортной инфраструктуры Балашихи.