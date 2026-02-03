Новую пешеходную зону обустроят в поселке Большевик в Серпухове

Масштабный проект благоустройства стартует в 2026 году. Два существующих сквера на улице Ленина объединят в единое общественное пространство.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Пешеходная зона появится на участках между домами № 42 и № 34, а также между домами № 5 и № 7.

Для благоустройства территории планируется высадить новые деревья и цветники, установить современные скамейки, информационные стенды, оборудовать детские и спортивные площадки с навесами для отдыха. Также зону оснастят архитектурным освещением, системой видеонаблюдения и урнами для раздельного сбора отходов.

Как отметил глава округа Алексей Шимко, цель проекта — создать в Большевике комфортное, безопасное и привлекательное общественное пространство. Новая пешеходная зона призвана стать центром притяжения для местных жителей и повысить общее качество городской среды.