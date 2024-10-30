Новую пешеходную зону обустроили близи школы № 8 в Дмитрове

Рядом со школой № 8 в Дмитровском городском округе появились новые тротуары. Работы провели в рамках региональной программы «Благоустройство дворов Подмосковья».

Сейчас в районе новой пешеходной зоны рабочие убирают строительный мусор и устанавливают тактильную плитку. Тротуары общей протяженностью 300 метров связали школу № 8 с детским садом «Скворушка». Теперь по дорожкам гуляют и ходят в образовательные учреждения сотни детей вместе с родителями.

«В проекте на 2025 мы благоустроим улицу Космонавтов вблизи дома № 1А, соединим дорожки от дома № 1А с новым тротуаром. Сделаем еще одну пешеходную зону, чтобы соединить „Березовую рощу“, этот дом и новые тротуары», — поделился директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Роман Никитюк.